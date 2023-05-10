Yurt dışından gelen oy torbaları Türkiye'ye taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından, oy torbaları üç uçakla Türkiye'ye taşınıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Şu anda bizim için sandık güvenliği çok önemli. Bu güvenlik, sandığa giren oyun sandıktan aynı şekilde çıkmasını sağlamak zorundayız. Bu çerçevede tüm Türkiye'de sandık görevlimiz çalışacaklar ayın 14'ünde. Avrupa'da bu çerçevede sandık müşahidi olan arkadaşlarımıza CHP Genel Merkezi olarak çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Onların bu çalışmalarının sonucunu alacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi dün sona erdi. Oy torbalarının Türkiye'ye taşınması süreci başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Türk Hava Yollarından (THY) kiraladığı üç uçak Almanya'da Berlin, Köln ve Münih; İngiltere'de Londra, Fransa'da Lyon, İsveç'te Stockholm, Danimarka'da Kopenhag havalimanlarından oy torbalarını, Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirecek.

O torbalarını taşıyan uçaklarda bulunan "diplomatik kurye" ve YSK tarafından görevlendirilen personellere, CHP milletvekillerinin de bulunduğu "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" eşlik edecek. Söz konusu üç uçakta CHP adına İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bulunuyor.

"ŞU ANDA BİZİM İÇİN SANDIK GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Münih'teki havalimanında açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

"Şu anda görevimiz, üç uçakla Münih'e, sonra da Lyon'a geçeceğiz. YSK heyeti ile birlikte yurt dışında kullanılan oyları teslim almaya geldik ve Münih'te, Stuttgart'ta kullanılan, Viyana'da kullanılan, Zürih'te, Bremen'de kullanılan oyları teslim aldık ve uçağa yerleştirip Lyon'a geçeceğiz. Lyon'da da aynı oyları teslim alacağız, Fransa bölgesinde toplanan oyları. Oradan Esenboğa Havalimanı'na geleceğiz. Esenboğa Havalimanı'nda YSK yetkililerine teslim edeceğiz. Tabi ki YSK yetkililer içerisinde CHP'nin komisyon üyeleri de bulunacak. Nasıl burada torbaları getiren komisyonların içinde CHP'nin, İYİ Parti'nin, diğer partilerin komisyon üyeleri olduğu gibi orada da komisyon üyelerimiz alacaklar torbaları. Onları güvende bir şekilde ayın 14'ünde sayılmak üzere, güvenli bir şekilde, güvenli bir yerde tutacaklar.

Şu anda bizim için sandık güvenliği çok önemli. Bu güvenlik, sandığa giren oyun sandıktan aynı şekilde çıkmasını sağlamak zorundayız. Bu çerçevede tüm Türkiye'de sandık görevlimiz çalışacaklar ayın 14'ünde. Nisan 27'sinden, 9 Mayıs'a kadar tüm sandık görevlilerimiz 13 gün çok iyi çalışma yaptılar. Onların emeklerine sağlık. Avrupa'da bu çerçevede sandık müşahidi olan arkadaşlarımıza CHP Genel Merkezi olarak çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Onların bu çalışmalarının sonucunu alacağımıza inanıyorum ve Türkiye'de de her şey çok güzel gidiyor. Türkiye'de hayırlısı ile ilk turda seçimi almaya çok yakınız ve alacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve Millet İttifakı olarak, CHP lokomotif parti olarak Meclis'teki çoğunluğu sağlayacağız."