Yurt dışındaki Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda oy kullanıyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimlerine sayılı günler kala yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma işlemlerine devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı 18 bini geçti.

14 Mayıs Pazar Günü yapılacak seçimler öncesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanıyor. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma sayısı 18 bini geçti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

- İstanbul