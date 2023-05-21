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Yurt dışındaki seçmenler ikinci tur oylamada sandık başına gitti

Yurt dışındaki seçmenler ikinci tur oylamada sandık başına gitti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 850 bin 32'i yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571'i oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 850 bin 32'i yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571'i oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Politika

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