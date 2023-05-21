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Yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen ikinci oylama için sandık başına gitti

Yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen ikinci oylama için sandık başına gitti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 24 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika

28 Mayıs Seçimi Politika Haberler

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