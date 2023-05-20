Yurt Dışında Oy Verme İşlemi Başladı

Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

CUMHURBAŞKANI 2'inci tur seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemi başladı. Esenboğa Havalimanı'nda kurulan 8 sandıkta seçmenler oy kullanmaya başladı.

Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimleri için bugün sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun gerçekleştiği 14 Mayıs'ta yurt dışında seçmen sayısı 3 milyon 416 bin olarak açıklandı. 2'nci turda bu sayıya ilave olarak ilk kez oy kullanacak 2 bin 435 seçmen daha eklendi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 418 bin 435 seçmen 20-24 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek oylarını kullanacak.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023