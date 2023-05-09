Yurt dışında oy kullanacak seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570'e yükseldi

YSK'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 olmak üzere toplam 1 milyon 785 bin 570 seçmen oy kullanacak.

1 MİLYON 785 BİN 570'E ÇIKTI

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 olmak üzere toplam 1 milyon 785 bin 570 seçmen oy kullandı.