Yurt dışında kullanılan oylar seçim sandıklarına konuldu

CUMHURBAŞKANI seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konuldu.

Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışında 73 ülke ve 167 temsilcilikte 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Oyların büyük bölümü, Türk Hava Yolları'ndan kiralanan tarifeli uçaklarla Ankara'ya getirildi. Avrupa dışındaki ülkelerdeki oyların ise saat farkları nedeniyle getirilmesine devam ediliyor. Yarın sabah saatlerinde tüm oylar, Ankara'da toplanacak. ATO Congresium'da 5 odada muhafaza edilen torbaların içindeki oylar, ülkelere göre sınıflandırılarak şeffaf seçim sandıklarına konulmaya başlandı.

Uğuz, tüm oylar ATO Congresium'a ulaştığında depoya doldurulacağını ve 28 Mayıs'ta yurt içinde sandıkların kapanması ile sayıma başlanacağını söyledi.