Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yurt Dışında Kullanılan Oylar İstanbul'a Getirildi

Yurt Dışında Kullanılan Oylar İstanbul'a Getirildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

14 MAYIS'TA yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi. Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

- İstanbul

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Seçimleri İstanbul Havalimanı İstanbul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title