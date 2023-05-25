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Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi. Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi

Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi, sadece temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 783 bin 107 olarak gerçekleşti. Sürenin sona ermesinin ardından yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar uçakla Ankara'ya getirildi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla getirilen oylar parti temsilcileri ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri gözetiminde getirildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirilen oyların tamamı tırlara yüklendikten sonra, oylar 28 Mayıs akşamına kadar tutulacağı ATO Congresium'a götürülecek.

Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17: 00'a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika

28 Mayıs Seçimi Ankara Politika Haberler

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