Yurt dışında 892 bin 571 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde 850 bin 32, gümrük kapılarında ise 42 bin 539 olmak üzere toplamda 892 bin 571 seçmen oy kullandı.