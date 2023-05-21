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Yurt dışında 892 bin 571 seçmen oy kullandı

Yurt dışında 892 bin 571 seçmen oy kullandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde 850 bin 32, gümrük kapılarında ise 42 bin 539 olmak üzere toplamda 892 bin 571 seçmen oy kullandı.

892 BİNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde 850 bin 32, gümrük kapılarında ise 42 bin 539 olmak üzere toplamda 892 bin 571 seçmen oy kullandı.

Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Politika

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