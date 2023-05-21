Yurt dışında 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı
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Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı.
1 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI
Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı.
ANKARA,
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika