Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yurt dışında 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı

Yurt dışında 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı.

1 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title