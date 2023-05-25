CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi Ankara'ya getirildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların ilk partisi Ankara'ya getirildi

CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi Ankara'ya getirildi.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 783 bin 107 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs 17.00'ye kadar devam edecek.