Yurt dışı seçmenlerinin oyları Ankara'ya getirildi

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin bitmesinin ardından, kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun 532 bin 175'i Ankara'ya getirildi. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

YURT dışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin bitmesinin ardından, kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun 532 bin 175'i Ankara'ya getirildi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

14 Mayıs Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.