Yurt dışı seçmenleri İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı

CUMHURBAŞKANI seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde 6'sı geliş, 6'sı gidiş katında olmak üzere toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İkinci tur için oyunu kullanan ilk yurt dışı seçmen Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki Mahmut Uzunoğlan oldu. Ticaretle uğraşan Uzunoğlan oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Avustralya'da yaşayan Anisa Akkoç ise oyunu kullandıktan sonra İlk turda oy veremedim .Şimdi oy verdiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı.

3 MİLYON 423 BİN 759 KAYITLI YURT DIŞI SEÇMEN OY KULLANABİLECEK

Öte yandan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

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