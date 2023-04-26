Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sınır kapılarına gelmeye başladı Pazarkule Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi için sandık kurulduEDİRNE 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sınır kapılarına gelmeye başladı

Pazarkule Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi için sandık kuruldu

EDİRNE 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar tamamlandı.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi için hazırlıklar tamamlandı ve sandıklar kuruldu. Modernizasyon çalışmalarında sona gelinen Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanlara bilgilendirici yazılar asıldı.

27 Nisan Perşembe günü itibariyle başlayacak oy verme işlemleri öncesi bazı seçmenler sınır kapılarına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Almanya'nın Münih kentinden gelen Muzaffer Sert, gümrük kapısında oy kullanıp kullanamayacağı konusunda danışmaya geldiğini ve 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

"Burada çok güzel bir sistem var"

Demokratik haklarımızı kullanmak istediklerini söyleyen Sert, "Uzun yıllardır Almanya'da yaşıyorum. Şuan izindeyim. Gümrük kapısında oy kullanabilir miyim diye bir danışmak istedim. 27 Nisan itibariyle oylarımızı kullanmaya başlayacağız. Yurt dışında da vatandaşlık görevimizi yerime getiriyoruz. Ama burada sınır kapısında oy kullanmak daha kolay. Burada oyumuzu kullanıp döneceğiz. Burada çok güzel bir sistem var hiç vakit kaybetmeden hemen günlük hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Sert, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün vatandaşlara demokratik haklarını kullanıp, tercihlerine göre oylarını vermeleri için çağrıda bulundu. Trakya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Pazarkule, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek. Sınır kapılarındaki yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe saat 08.00'da başlayıp, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.