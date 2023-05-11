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Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı

Politika Haberleri

Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı

ANKARA - 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oy tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Politika

Milletvekili 14 Mayıs Hisarcık Politika Haberler

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