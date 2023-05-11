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Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı

Yurt dışı oyları Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan 3 uçak Ankara'ya indi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oy tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık 14 Mayıs Ankara Politika Haberler

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