Yunusemre CHP'de yeni başkan Turan oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yunusemre ilçesi 4. Olağan Kongresi'nde Heval Turan yeni başkan seçildi.

CHP Yunusemre İlçesi 4. Olağan Kongresi'nde 4 yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Yalçın Arcak ile Heval Turan yarıştı. Heval Turan kullanılan 357 oydan 213'ünü alarak başkan seçildi. Yalçın Arcak ise 144 oyda kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurula, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. 4 yılı aşkın bir süredir CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade eden Yalçın Arcak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Manisa'da oyunu en fazla artıran ilçe olduklarını kaydetti. Arcak, bu seçimde kaybedenin olmadığını vurgulayarak, gayelerinin 2024'te yapılacak olan seçimlerde CHP olarak Yunusemre Belediyesi'ni kazanmak, Türk bayrağının yanına CHP bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Diğer başkan adayı Heval Turan ise "Halkımızın uzun süredir bizden beklediği iktidar olma ve ülkeyi yönetme isteği fırsatını maalesef milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybettik. Temel hedeflerimizden biri parti içi demokrasinin kurumsallaşma ve demokratik bir tüzük oluşturulmasıdır. Seçildiğim takdirde Yunusemre İlçe Başkanlığında en fazla iki dönem başkanlık yapacağım. Bu durum çok dönemli partililere örnek teşkil etsin." dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongrede 357 delege oy kullandı. Heval Turan 213 oyla CHP Yunusemre İlçe Başkanı seçildi. Yalçın Arcak ise 144 oyda kaldı. - MANİSA