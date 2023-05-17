Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yunus Kılıç: İkinci turda fark 5 milyona ulaşacak

Yunus Kılıç: İkinci turda fark 5 milyona ulaşacak

Politika Haberleri

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahada olduklarını belirtti. Kılıç, ikinci turda fark 5 milyona ulaşacağını söyledi. Prof. Dr. Yunus Kılıç, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu yakaladıkların kaydetti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahada olduklarını belirtti.

Kılıç,, ikinci turda fark 5 milyona ulaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu yakaladıkların kaydetti.

Kılıç, "Halkımıza "istikrara devam" dediği için çok teşekkür ediyoruz, . Bize duydukları bu güven bize ayrı bir sorumluluk katmıştır. Sahalardayız, milletimizle beraberiz. Gezdiğimiz ilçelerde köylerde Cumhurbaşkanımıza yine çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Sahaya göre ikinci tur seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 milyon oy fark atar" dedi. - KARS

Kars Seçim Sonuçları
Kars Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kars Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunus Kılıç Kars Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title