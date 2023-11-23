Yunanistan, yerli ulusal azınlığı inkar eden AB'nin tek üyesi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, yerli ulusal azınlık varlığını inkar eden Avrupa Birliğinin (AB) tek üye devleti olduğunu söyledi. Habipoğlu, Strazburg'ta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, yerli ulusal azınlık varlığını inkar eden Avrupa Birliğinin (AB) tek üye devleti olduğunu söyledi.

Habipoğlu, Strazburg'ta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İntergrubu Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

"Yunanistan'ın yerli ulusal azınlık varlığını kabul etmeyen AB'nin tek üyesi" olduğuna işaret eden Habipoğlu, ülkede anaokulu eğitiminin zorunlu olmasına rağmen Türk toplumunun yaşadığı Batı Trakya bölgesinde iki dilli anaokullarının kurulmasına izin verilmediğini aktardı.

Türk toplumuna ait çift dilli ilkokullarda ise ciddi sorunlar olduğunu belirten Habipoğlu, "Batı Trakya'da Türk ilkokullarının sayısı yıllar içinde 226'dan 90'a, Rodos'ta 9'dan 0'a ve İstanköy'de 3'ten yine 0'a düştü. Rakamlar tüm gerçeği çıplaklığıyla gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Habipoğlu, Batı Trakya'da iki dilli Türk azınlık anaokulunun kurulması taleplerinin Yunan makamları tarafından yanıtsız bırakıldığını ve bölgedeki nüfus oranına göre Türk ortaokulu sayısının da yetersiz olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı da Rodos ve İstanköy'deki Türk toplumunun eğitim sorunları hakkında bir sunum yaptı.