Yunanistan'da Savunma ve Dış İlişkiler Konseyi (KYSEA) toplantısıyla birlikte yeni askeri sistemler ve mühimmat tedariki için anlaşmaların onaylandığı bildirildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri Spice bombaları ve Rampage seyir füzeleri, Kara Kuvvetleri ise gece görüş dürbünleri ve Leopard 2 tankları için mühimmat tedarik edeceği belirtildi. Ayrıca Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nde Çok Rollü Karakol Kuvvet Programı'nın onaylandığı kaydedildi.

Yunanistan, yeni askeri sistemler ve mühimmat için anlaşmaları onayladı

Yunanistan'da yeni askeri sistemler ile mühimmat tedariki için anlaşmaların onaylandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinin (KYSEA) konuyla ilgili toplantı düzenlediği ifade edildi.

Haberlerde, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin, İsrail'den havadan karaya hassas güdümlü mühimmat olan Spice bombaları ve Rampage seyir füzeleri, Kara Kuvvetlerinin de ABD ile imzalanan hükümetler arası anlaşmaya göre 200 adet "AN/AVS-6" gece görüş dürbünü ile Leopard 2 ana muharebe tankları için "M865 TPCSDS-T 120 mm" mühimmatı tedarik edeceği belirtildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri ile ilgili ise Çok Rollü Karakol Kuvvet (MMPC) Programı'nın onaylandığı kaydedildi.