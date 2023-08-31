Yunanistan ve İtalya Başbakanları Atina'da bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Atina'da ağırladı. Liderler, AB'nin geleceği, göçmen sorunu, ekonomi ve bölgesel gelişmeler gibi konuları ele aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Atina'da ağırladı.

Meloni, Miçotakis'in davetlisi olarak Atina'yı ziyaret etti.

Başbakanlık konutundaki çalışma yemeğinde bir araya gelen liderler, Avrupa Birliğinin (AB) geleceği, göçmen sorunu, ekonomi, silahlanma, enerji alanında işbirliği ve bölgesel gelişmeler gibi konuları ele aldı.

Görüşme, Yunan kamuoyunda, ortak sorunları olan iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi olarak yorumlandı.

Her iki ülke de göçmen sorununa AB genelinde kapsayıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini savunuyor.