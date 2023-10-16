Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüşerek İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili 5 maddelik planı değerlendirdi.

Yunanistan ve Filistin arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili görüşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerapetritis, Maliki ile yaptığı telefon görüşmesinde, Yunanistan'ın İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan kriz için 10 Ekim'de önerdiği 5 maddelik plana değindi.

Bu plana olumlu bakan Maliki, görüşmede insani koridor açılması ve sivillerin korunması gereksinime vurgu yaptı.

İki bakan, gerginliğin bölgesel düzeyde olası tırmanışının engellenmesi gerektiğinde hemfikir olarak, diyalog kanallarının Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin görüşmeler için açık tutulmasında mutabık kaldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Körfez Ülkeleri Konseyi ile 10 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamada bulunan Yerapetritis, görüştüğü ülke temsilcilerine Atina'nın İsrail-Filistin çatışmasında tansiyonun düşürülmesi için 5 maddelik bir plan önerdiğine işaret etmişti.

Yerapetritis, planı, "başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, AB ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması" olarak açıklamıştı.