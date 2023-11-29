Yunanistan, ulusal azınlığı tanımayan tek AB ülkesi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, ulusal azınlığını tanımayan tek Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu belirtti. Habipoğlu, Yunanistan'ın, Arnavutluk'taki Yunan ulusal azınlığına mensup seçilmiş belediye başkanının hapiste tutulmasını gerekçe göstererek, Arnavutluk ve Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin başlamasını engellemesine yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın, ulusal azınlığını tanımayan tek Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğunu belirtti.

Habipoğlu, Yunanistan'ın, Arnavutluk'taki Yunan ulusal azınlığına mensup seçilmiş belediye başkanının hapiste tutulmasını gerekçe göstererek, Arnavutluk ve Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin başlamasını engellemesine yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Yunanistan'ın, Arnavutluk'taki Yunan azınlığına gösterdiği hassasiyeti, kendi topraklarında yaşayan Batı Trakya Türk azınlığına karşı göstermemekle eleştiren Habipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'taki Yunan azınlığın insan ve azınlık haklarının korunup geliştirilmesini yakından ve dikkatle izleyen ülkemiz, kendi sorumluluğu altında olan toplumumuzun haklarını yıllardır ihlal etmekte beis görmüyor, üyesi olduğu AB değerlerini hiçe sayıyor."

Habipoğlu, Yunanistan'ın AB içinde ulusal azınlığını tanımayan tek ülke olduğunu vurgulayarak, ülkenin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığı eleştirisinde bulundu.