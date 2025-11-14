Yunanistan, sosyal medya üzerinden yaptığı küstah paylaşımını kaldırdı

Yunanistan Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı C130 kargo uçaklarının bulunduğu küstah paylaşımını kaldırarak, Türkiye için taziye mesajı yayınladı.

Yunanistan, tepkilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı küstah paylaşım konusunda geri adım attı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı C130 kargo uçaklarının bulunduğu "Günün fotoğrafı" başlıklı küstah paylaşımını kaldırdı. Hesaptan, daha sonra "Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" başlığıyla Gürcistan'daki askeri kargo uçağı kazası için taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Sayın General, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 Türk Hava Kuvvetleri askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haberi duydum. Şok ve üzüntü içinde size yazıyorum. Bu korkunç haber büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kelimeler böyle bir trajediyi tam olarak anlatamaz ve personelinizi kaybetmenin verdiği büyük acıyı ve üzüntüyü ifade edemez. Bu zor zamanda düşüncelerimiz sizinle. Yunan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen içten ve samimi taziyelerimi kabul edin, ailelere ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletin" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. - ATİNA