Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, incelemede yakalanan 8 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika