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Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı

Politika Haberleri

Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, incelemede yakalanan 8 kişiden 3'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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