Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK/KCK mensubu 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 4 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.