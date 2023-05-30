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Yunanistan Sınırında 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK Mensubu 10 Kişi Yakalandı

Yunanistan Sınırında 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK Mensubu 10 Kişi Yakalandı

Politika Haberleri

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Politika

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