Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyi İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı

Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Hükümet Konseyi toplantısında İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki olası sonuçları görüşüldü. Ayrıca, Yunanistan vatandaşlarının İsrail'den tahliye süreci de değerlendirildi.

Yunanistan'da bugün toplanan Milli Güvenlik Hükümet Konseyinde, İsrail- Filistin çatışması ele alındı.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Hükümet Konseyi toplantısında, İsrail-Filistin çatışması ile bunun Yunanistan ve bölgede neden olabileceği sonuçlarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ile Yunanistan vatandaşlarının İsrail'den tahliye sürecinin de değerlendirildiğine işaret edildi.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havaalanı'nın İsrail'den yapılan tahliyeler için Avrupa'da hizmet veren dört havaalanından biri olduğu aktarılan açıklamada, havaalanının yabancıların tahliyesi için de hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.