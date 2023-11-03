Yunanistan Meclis Başkanı Arap Devletleriyle Görüştü

Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas, Atina'da görev yapan Arap devletlerin büyükelçileri ve maslahatgüzarlarıyla bir araya geldi. Tasulas, görüşmede Yunanistan'ın Orta Doğu bölgesindeki gelişmelerden duyduğu kaygıyı ifade etti.

Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas, Atina'da görev yapan Arap devletlerin büyükelçileri ve maslahatgüzarlarıyla bir araya geldi.

Yunan Meclis'i tarafından yayımlanan açıklamaya göre Tasulas, görüşmede Yunanistan'ın Orta Doğu bölgesindeki gelişmelerden duyduğu kaygıyı ifade etti.

Açıklamada, bölgedeki gelişmelere ve krize dikkati çeken Tasulas, çatışmaların bölgeye yayılmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Tasulas, Avrupa Birliği'ne (AB) artan göç akışının krizin olası etkileri arasında yer aldığını belirterek, "Krizin başlangıcından bu yana Yunanistan, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdı. Uluslararası hukuk ilkelerinde ısrar eden Yunanistan, Hamas'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı. Yunanistan her türlü terörizme ve sivillere karşı şiddet kullanılmasına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Tasulas ayrıca, Mısır üzerinden Gazze'ye insani koridorun açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Açıklamada, Arap ülkeleri temsilcilerinin de düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumun İsrail'e çatışmaları durdurması amacıyla baskı yapması çağrısı yaptığı, aktarıldı.