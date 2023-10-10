Yunanistan Komünist Partisi lideri İsrail'in Filistin politikasını kınadı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas, İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı sergilediği tavrı kınayarak, tek çözümün bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu kaydetti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas, İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı sergilediği tavrı kınayarak, tek çözümün bağımsız bir Filistin devleti kurulması olduğunu kaydetti.

Yüzde 7,69'luk oy oranı ile 2023 Haziran genel geçimlerinde meclise giren KKE'nin lideri Kuçumbas, Filistin'in Atina Büyükelçisi Yusuf Dorkhom ile görüştü.

Kuçumbas görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yıllardır Filistin'e karşı izlediği tavrı kınadı.

Orta Doğu'da barış isteyenlerin, 1967'deki sınırlarda gerçek bağımsız bir Filistin devleti kurulması için mücadeleye katılması gerektiğini belirten Kuçumbas, masum sivillerin ölmemesi için tek çarenin bu olduğunu kaydetti.

Kuçumbas, "İsrail hükümeti, Filistinlilere karşı pogrom yapmaya, on yıllardır yaptığı gibi sivillere işkenceye, hapse atmaya, Filistin topraklarını işgal etmekle öldürmeye devam ettiği sürece, kanlı çatışmalar kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.