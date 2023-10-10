Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik bir plan önerdiğini açıkladı. Plan, sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınanların serbest bırakılması, insani koridor açılması, AB ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması ve uluslararası bir forum oluşturulması gibi maddelerden oluşuyor.

Yunanistan, İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için 5 maddelik bir plan önerdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail- Filistin çatışmanın sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik bir plan önerdiğini kaydetti.

Avrupa Birliğinin Körfez Ülkeleri Konseyi ile bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yerapetritis, bugünkü toplantının İsrail-Filistin çatışmasının gölgesinde geçtiğini ifade etti.

Yerapetritis, Körfez ülkelerinin temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile de telefonda görüştüğünü vurguladı.

Düşmanca tavırların son bulmasının asıl hedef olduğunu ifade eden Yerapetritis, şiddet kısır döngüsünün kırılması ve tansiyonun düşmesi için bugün görüştüğü ülke temsilcilerine Atina'nın 5 maddelik bir plan önerdiğine işaret etti.

Yerapetritis, planı, "başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavırların sona erdirilmesi, rehin alınan herkesin hemen serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridor açılması, AB ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası bir forum oluşturulması" olarak açıkladı.