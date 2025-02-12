Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, 300 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylama ile yeni Cumhurbaşkanını belirledi. İktidardaki muhafazakar partinin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oy alarak bu göreve seçildi ve 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Yunanistan parlamentosunda yapılan oylama sonucu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu. Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Yunanistan yeni cumhurbaşkanını seçti. 300 sandalyeli parlamentoda yapılan 4'üncü tur oylamada, iktidardaki muhafazakar partinin adayı olan 66 yaşındaki Konstantinos Tasoulas, 160 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Ana muhalefet partisi PASOK'un desteklediği Tasos Giannitsis 34 oy alırken, sol görüşlü SYRIZA ve Yeni Sol'un desteklediği aday Louka Katseli 29 oy aldı. Aşırı sağcı Niki partisinin adayı Kostas Kyriakou ise 14 oy aldı. Oylamaya toplam 276 milletvekili katılırken, 24'ü katılmadı.

2000 yılından bu yana milletvekili olan, daha önce Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 66 yaşındaki avukat ve iki çocuk babası Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak. Tasulas, Mart ayında 5 yıllık görev süresi sona erecek olan Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yerini alacak. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
img

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Napoli'nin 'nankörler' listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular

"Nankörler" listesine girecek: Osimhen'in yeni takımını duyurdular
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.