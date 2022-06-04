Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler

YUNANİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lazaris'e, adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı. Ayrıca, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi. Lazaris'e, Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarıldı. Ayrıca söz konusu bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.Görüşmede, Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi. Ayrıca, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi. Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Politika