Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye ile işbirliği niyetini belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasında düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ülkesinin samimi bir işbirliği niyetiyle katılacağını belirtti. İki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ülkesinin samimi bir işbirliği niyetiyle katılacağını belirterek, iki ülkenin de gelecek nesillere huzurlu komşuluk ilişkileri borçlu olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Parapolitika gazetesi için kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek YDİK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ile İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle karşılıyoruz" başlıklı yazıda coğrafi konumun altını çizen Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın bulundukları coğrafyada hareketli süreçlerin yaşandığına işaret etti.

Yerapetritis, güçlü hükümetler sayesinde Ege'de aylardır sükunetin hüküm sürdüğünü, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dair ifade edilmiş niyetlerin mevcut durum açısından olumlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda son aylarda iki ülke arasındaki iletişim kanallarının geliştirildiğini kaydeden Yerapetritis, bunun karşılıklı anlayış seviyesini iyileştirdiğini ve gerekli kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkı sağladığını bildirdi.

Yerapetritis, "Yunan hükümeti YDİK'e bu koşullar altında samimi işbirliği niyetiyle geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki tarafın uluslararası konularda farklı algılayışlara sahip olduğunu göz ardı etmediklerini belirten Yerapetritis, "Ulusal egemenlik konuları hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz. Her iki ülke için de karşılıklı faydalı konulara yani daha çok ticari ve ekonomik karaktere sahip pozitif gündeme, savunma ve askeri boyutlara yönelik güven inşa tedbirlerine ağırlık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın tüm diplomatik senaryolara hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, mevcut pozitif iklimin, söylem ve eylemdeki sükunetin ve tansiyonu düşürmek için gerekli araçların değerinin farkında olduklarını kaydetti.

Yunanistan'ın, şartların olgunlaşması halinde iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'ye ilişkin sorunların çözümü için görüşmeye hazır olduğunu belirten Yerapetritis, makalesinde "Yunan hükümeti yaklaşmakta olan İşbirliği Konseyini bilgi ve ciddiyetle, gelecek nesilleri dikkate alarak karşılıyor. Gelecek nesillere, ülkemizin refah ve ilerlemesine katkı sağlayacak huzurlu bir uluslararası komşuluk miras bırakmaya borçluyuz." ifadelerine yer verdi.