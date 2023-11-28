Yunanistan Dışişleri Bakanı Hamas-İsrail çatışmalarının uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen 'insani ara'nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Orta Doğu krizi ve Ukrayna'daki kriz ortamında dayanışma gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yerapetritis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Yerapetritis, rehinelerin serbest bırakılmasının ve sahada yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülerin "umut verici" olduğunu ifade etti.

Yerapetritis, "Orta Doğu'daki krizin yanı sıra, Ukrayna'da da uzun süredir devam eden kriz ortamında, Kuzey Atlantik İttifakı sınanan devletlere karşı güç, birlik ve dayanışma göstererek yoluna devam ediyor." dedi.

Yakında İsveç'in de İttifak'ın yeni bir üyesi olarak karşılanacağını umduğunu söyleyen Yerapetritis, Ukrayna'nın yanı sıra Batı Balkanlar'ın üyelik konularını tartışacaklarını söyledi.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Batı Balkan ülkelerinin İttifak ve Avrupa Birliği üyeliği konusundaki tartışmalarda her zaman öne çıktığını savundu.