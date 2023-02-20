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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısında bulundu

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısında bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'ye destek sağlanması için AB'ye çağrıda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'ye destek sağlanması için AB'ye çağrıda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dendias, Rusya-Ukrayna Savaşı, Afganistan'daki kadın hakları, iklim değişikliği gibi konuları ele alacaklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye giderek afet bölgesinde incelemelerde bulunan Dendias, "Tüm bunların dışında, öncelikle meslektaşlarıma Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine yaptığım ziyaret hakkında bilgi verme ve hem Suriye hem de Türkiye'deki depremzedelerin yanında nasıl durabileceğimizi anlatma fırsatı bulacağım. Bunu söylemekten büyük üzüntü duyuyorum ama eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşandı. Tüm bunların sonucunda, Türkiye çok büyük miktarda yardıma ve desteğe ihtiyaç duymaktadır" dedi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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