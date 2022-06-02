Yunanistan'dan yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita - Haberler

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ve diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği ifade edildi.

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ifade edilerek, Bakanlığın yurtdışındaki Yunan diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin son 50 yıldaki Yunanistan'a karşı tutumunu gösterdiği iddia edilen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurtdışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin tutumunu "revizyonist" olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı. Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları konularının yer aldığı belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika