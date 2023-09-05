Yunanistan'dan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birlikleri tarafından Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.