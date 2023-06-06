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Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişi yakalandı

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, birinin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika

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