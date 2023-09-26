Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.