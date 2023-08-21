Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu

Edirne Valiliği, Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğu için çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

Edirne Valiliği, Yunanistan'da devam eden yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Valilikten bugün yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğu bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada, Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir."