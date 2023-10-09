Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi destekli adaylar seçimleri önde bitirdi

Yunanistan'da düzenlenen yerel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi destekli adaylar büyük bir başarı elde etti. Yeni Demokrasi lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçim sonuçlarını değerlendirerek vatandaşın güvenini teyit ettiğini belirtti. Seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi destekli adaylar birçok bölgede ilk turda zafer elde etti.

Yunanistan'da dün düzenlenen yerel seçimlerde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin desteklediği adaylar, seçim yarışını büyük oranda önde bitirdi.

Yeni Demokrasi lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, sandıklar açılmaya başlandıktan sonra yaptığı açıklamada, ilk turda seçilen adayları tebrik etti.

Miçotakis, "Kanımca sandıktan çıkan mesaj, vatandaşın Yeni Demokrasiye ve onun seçimlerine olan güvenini teyit ettiği oldu." dedi.

Daha ilk turda 13 bölgeden Yeni Demokrasinin desteklediği 7 bölge valisinin seçimi kazandığını belirten Miçotakis, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) ve meclisteki üçüncü parti PASOK'un desteklediği adayların başarısızlığına dikkati çekti.

Başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde Yeni Demokrasinin desteklediği eski Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bölge valiliğini ilk turda garantiledi.

Selanik'in de bulunduğu Orta Makedonya Bölgesi'nde eski Bölge Valisi Apostolos Cicikostas, bir kez daha seçilmeyi ilk turda başardı.

Yeni Demokrasinin desteklediği adaylardan Batı Yunanistan Bölgesi'nde Farmakis Nektarios, Epir Bölgesi'nde Aleksandros Kahrimanis, Güney Ege Bölgesi'nde Hacimarkos Yorgos ve Orta Yunanistan Bölgesi'nde Spanos Fanis, ilk turda bölge valisi seçildi.

Girit'te de hem Yeni Demokrasi hem de PASOK'un desteğini alan eski Bölge Valisi Stavros Arnautakis, yüzde 79'a yakın oyla yeniden bölge valisi seçildi.

Doğu Makedonya ve Trakya, Kuzey Ege, Batı Makedonya, Tesalya, İyon Adaları ve Mora bölgelerinde ise seçim ikinci tura kaldı.

Belediye başkanlıkları

Miçotakis'in ablası eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin oğlu Kostas Bakoyannis, tekrar aday olduğu Atina Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 41'in üzerinde oy alsa da ilk turda gerekli yüzde 43'lük oy oranına ulaşamadı.

Atina Belediye Başkanı adaylarından, Yunan yargısının suç örgütü kabul ettiği Neonazist ırkçı Altın Şafak Partisinin cezaevindeki eski milletvekili İlias Kasidiaris ise seçmenlerin yaklaşık yüzde 8'inin desteğini aldı.

Eylüldeki sel felaketinde afetzedeye tokat atmasıyla dikkati çeken Volos Belediye Başkanı Ahileas Beos, bağımsız aday olarak girdiği seçimi ilk turda kazandı.

Seçime katılım oranı yüzde 52,45'le sınırlı kaldı.

Batı Trakya

Dün yapılan yerel seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığının yoğun yaşadığı İskeçe ve Rodop illerindeki 8 belediyeden birinde Türk başkan seçildi.

Caner İmam, Türk nüfusun çoğunlukta bulunduğu Rodop ilindeki Yassıköy (Iasmos) Belediye Başkanlığını ilk turda kazandı.

Sadece Türk adayların yarıştığı Kozlukebir (Ariana) ve İskeçe'deki Mustafçova (Miki) Belediyesindeki başkanlık seçiminde kazanan aday ise 15 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci turda belli olacak.

Diğer yandan, Gümülcine'de Yannis Garanis, ilk turda belediye başkanı seçilirken İskeçe'de kazanan taraf ilk turda belirlenemedi.

Seçim sistemi

Yunanistan'daki yerel seçim sistemine göre, seçime partiler değil aday listeleri katılıyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini açıklayabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde o bölgede en başarılı ilk iki adayın 15 Ekim'de tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.

Seçilen adaylar, 1 Ocak 2024'ten itibaren göreve başlayacak ve 5 yıl boyunca hizmet verecek.