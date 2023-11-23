Yunanistan'da Türk milletvekilleri SYRIZA'dan istifa etti

Yunanistan'da Batı Trakyalı 2 Türk milletvekili, Türk azınlığın haklarını daha iyi bir şekilde savunmak için ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) istifa etti.

Yunanistan'da Batı Trakyalı 2 Türk milletvekili, Türk azınlığın haklarını daha iyi bir şekilde savunmak için "parçalanma krizi" yaşayan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) istifa etti.

Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, AA muhabirine, bugün itibarıyla SYRIZA'dan istifa ettiğini, görevine bağımsız azınlık milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.

Ferhat, Aleksis Çipras'ın parti başkanlığından ayrılması ve Stefanos Kaselakis'in bu görevi üstlenmesiyle partinin çizgisinde değişim yaşandığını ve partinin, Batı Trakya'daki Türk Azınlığı temsil edemeyecek duruma geldiğini belirtti.

Seçimde azınlıktan 17 bin oy aldığını aktaran Ferhat, "Oylarıyla beni meclise gönderen soydaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gönlünüz rahat olabilir, bana vermiş olduğunuz oylar boşa gitmiyor, ben çalışmalarıma sizlerin beklentilerinizin doğrultusunda devam ediyorum ve bundan sonra da devam edeceğim." dedi.

Ferhat, azınlık milletvekillerinin Meclis Grubu kurmaya müsaade ettiğini söyledi.

Batı Trakyalı Türklerinin oylarını en iyi şekilde koruyacağını aktaran Ferhat, azınlığının hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ise yaptığı yazılı açıklamada, yeni başkan Kaselakis'in Batı Trakya'daki Türk azınlık hakkındaki açıklamalarının partinin savunduğu ilkelerle uyuşmadığını ve bu nedenle istifa ettiğini ifade etti.

Zeybek, "Yeni başkanımızın azınlık hakkındaki açıklamaları, partinin sol görüşten ve savunduğumuz ilkelerden uzaklaşması beni derinden etkiledi. Ben, her zaman olduğu gibi yine aynı azim ve kararlılıkla azınlığımızın sorunlarını çözmek için var gücümle mücadele etmeye devam edeceğimi sizlere beyan etmek isterim." ifadelerini kullandı.

SYRIZA başkanlığına seçilen Stefanos Kaselakis, başkanlık görevini devraldıktan sonra yaptığı bir açıklamada, "Yanımda, (Batı Trakya'da) Müslüman azınlığı, Türk azınlık olarak gören bir milletvekili olamaz." demişti.