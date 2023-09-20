Yunanistan'da Türk azınlığın tepkisi: İskeçe'deki okulda zorunlu sabahçı ve öğlenci uygulaması

Yunanistan'da İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin tepkisi devam ediyor. Muhalefet milletvekili Hüseyin Zeybek, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına soru önergesi verdi.

Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Batı Trakyalı Türklerin tepkisine neden olan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulaması üzerine, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına soru önergesi verdi.

Zeybek, Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına verdiği soru önergesinde, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmemesi ve İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün okulda bazı sınıfların öğlenci olarak devamı konusundaki ısrarına dikkati çekti.

Zeybek, Öğretim Müdürlüğünün vardiyalı eğitim yönündeki ani kararının, öğrencileri öğleden sonra katıldıkları kurs ve faaliyetlerden alıkoyduğunu vurguladı.

Batı Trakyalı Türkler, dün İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün vardiyalı eğitim kararıyla İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinin cenazeye çevrildiğini belirterek İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün önüne siyah çelenk bırakmıştı.

Eğitimin tüm öğrenciler için sabah başlamasının önünde engel bulunmadığını, sınıfların buna müsait olduğunu vurgulayan Batı Trakyalı Türkler, protestolarını sürdüreceklerini kaydetmişti.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü sabahçı ve öğlenci uygulamasının devamında ısrarcı

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

18 Eylül'de düzenlenen protestoya yaklaşık 1500 kişi katılmış ve "Dönüşümlü Eğitime Hayır" sloganları atılmıştı.

Okul önünde toplanan Encümen Heyeti, Okul Aile Birliği, öğrenci ve velilerinden oluşan grup, İskeçe Belediyesi ve Ortaöğretim Müdürlüğünün bürolarının da bulunduğu valilik binasına doğru yürümüştü.

Protesto sırasında, öğrenciler derslere girmemiş ve okul girişi kapatılmıştı.