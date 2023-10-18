Yunanistan'da sol partiler İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

Yunanistan'da sol partiler, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı. SYRIZA ve KKE partileri, saldırının savaş suçu olduğunu belirtti ve uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da sol partiler, İsrail'in Gazze el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, "SYRIZA, Gazze'deki hastanenin basın yayın organlarının belirttiği şekilde İsrail tarafından bombalanmasını kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bunun bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

SYRIZA, sivillerin korunması, insani bir krizin önlenmesi ve hepsinden önemlisi ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü desteğiyle bir inisiyatif almasına acil ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Yunanistan Komünist Partisinden açıklama

Yüzde 7,69'luk oy oranı ile 2023 Haziran genel geçimlerinde meclise giren Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan açıklamada, "İsrail Devleti artık inanılmaz vahşetlere başvuruyor. Gazze'deki hastanenin bombalanması, alınan bilgilere göre, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bu gösteriyor ki, hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis ve Yeni Demokrasi hükümeti, 'İsrail'in kendini koruma hakkına' ilişkin tarihi temeli olmayan görüşüyle, ilk andan itibaren Filistinlilerin mücadelesini kınamak için koşan partilerle birlikte bu suçları örtbas etmektedirler."

Açıklamada, Miçotakis'in İsrail'e planladığı ziyaretin gerçekleşmemesi gerektiği belirtilerek, "Netahyahu hükümetiyle hiçbir temas yapılmamalıdır. Bu, suça ortak olma anlamına gelecektir ve Yunan halkı bunu çok ağır cezalandırır." ifadesi de yer aldı.

KKE, yarın başkent Atina'da Filistin'e destek eylemi için çağrıda bulunarak, açıklamasını "Filistin'e özgürlük" sözleriyle tamamladı.

Devlet Bakanı Akis Sketços Yunan Devlet Televizyonu ERT'e dün yaptığı açıklamada Miçotakis'in birkaç gün içinde İsrail'e gideceğini duyurmuştu.