Yunanistan'da siyasi liderler seçmenlere oy kullanmaları için çağrıda bulundu

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde siyasi parti liderleri sandık başında seçmenlere oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, ülkelerinin istikrarlı ve verimli bir hükümete kavuşması için tekrar oy kullanacaklarını söyledi. Seçim sistemi gereği sandıktan çıkacak birinci partiye fazladan 50 milletvekilliği verilmesi nedeniyle seçimlerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, kontrolsüz bir hükümet mi yoksa denge mi olacağına karar verildiğini belirtti.

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimde oylarını kullanan siyasi parti liderleri sandık başında seçmenlere oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

Merkez sağda yer alan ve son dört yıldır tek başına iktidar olan Yeni Demokrasi Partisinin lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, oyunu başkent Atina'nın Kifisia semtinde kullanırken, "Ülkemizin, dört yıllık perspektifle istikrarlı ve verimli bir hükümete kavuşması için birkaç hafta içinde tekrar oy kullanıyoruz." diye konuştu.

Seçmenlere sandığa gitmeleri için çağrıda bulunan Miçotakis, seçime katılım oranının, yüzde 61,10 olduğu 21 Mayıs'taki genel seçimlere göre yüksek olması umudunu dile getirdi.

Miçotakis açıklama yaparken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi "Mültecilere destek olun" yazılı pankart açtı.

Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise seçim sistemi gereğince sandıktan çıkacak birinci partiye fazladan 50 milletvekilliği verilmesi nedeniyle bugünkü seçimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çipras, "Yarın kontrolsüz bir hükümet mi yoksa demokrasi ve siyasi sistemimizde denge mi olacağına karar veriyoruz." dedi.

Merkez solda yer alan Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis de etkili muhalefet için seçmenlerden partisine destek istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas da seçmenlere sandığa gitmesi için çağrıda bulunarak, mecliste güçlü, halkçı ve mücadeleci bir muhalefet bulunması için destek talep etti.