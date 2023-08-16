Yunanistan'da PASOK, Altın Şafak Partisi'nin aday olmasını engellemek istiyor

Yunanistan'da muhalefet partisi PASOK, Altın Şafak Partisi eski milletvekili İlias Kasidiaris'in Atina Belediye Başkanlığı için aday olmasını engellemek için yasal düzenleme talep ediyor.

Yunanistan'da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), ırkçı Altın Şafak Partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in, yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanlığı için yarışmasını engelleyecek yasal düzenleme talep etti.

PASOK Milletvekili Panayotis Dudonis, partinin resmi internet sitesindeki açıklamasında, Kasidiaris'in Atina Belediye Başkanlığına aday olması için "Siyasi sistem, yerel yönetimleri hüküm giymiş suçluların eline bırakamaz ve bırakmamalıdır." yorumunu yaptı.

PASOK'un her zaman Neonazi suçluları ile mücadelede ilk sıralarda yer aldığını belirten Dudonis, PASOK'un, suç örgütü üyeliğinden hüküm giymiş kişilerin liderliğini yaptığı grupların yerel seçimlere katılmasını engelleyecek yasal bir inisiyatif alınmasını isteyeceğini kaydetti.

Cezaevindeki Kasidiaris, aday olacağını açıklamıştı

Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla hüküm giyen ve Domoku Cezaevinde bulunan Kasidiaris, geçen hafta Atina Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıklamıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde, ırkçı Altın Şafak Partisinin eski Milletvekili İlias Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesinin yargı kararıyla engellenmesi, aşırı sağın önünü kesememişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz bir çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Parti lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.