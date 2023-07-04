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Yunanistan'da Konstantinos Tasulas Üçüncü Kez Meclis Başkanı Seçildi

Yunanistan'da Konstantinos Tasulas Üçüncü Kez Meclis Başkanı Seçildi

Politika Haberleri

Yunanistan'da yapılan oylamada Konstantinos Tasulas, 249 'evet' oyu alarak üçüncü kez meclis başkanı seçildi. Tasulas'a Yeni Demokrasi, SYRIZA, PASOK ve Yunan Çözümü partileri destek verirken diğer partiler çekimser oy kullandı.

Yunanistan'da 25 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerin ardından yapılan oylamada meclis başkanlığına üçüncü kez Konstantinos Tasulas seçildi.

Parlamentoda yapılan oylamada Konstantinos Tasulas, 249 "evet" oyu ile üçüncü kez meclis başkanı oldu.

Tasulas'a, 300 sandalyeli parlamentoda Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve Yunan Çözümü partileri destek verirken, diğer partiler çekimser oy kullandı.

Tasulas, ilk kez Temmuz 2019 seçimlerinin ardından, ikinci kez de Mayıs 2023 seçimlerinden sonra yapılan oylamada meclis başkanlığına getirilmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Politika

Meclis Başkanı Yunanistan Demokrasi Politika Haberler

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