Yunanistan'da genel seçimler için sandık başına gidildi

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimler için siyasi parti liderleri halka daha iyi bir yarın temennisinde bulundu. Başbakan Miçotakis, daha yüksek maaşlar ve daha iyi iş imkanları için oy kullanacaklarını söylerken, ana muhalefet partisi lideri Çipras, sosyal adalet programıyla ilerici bir işbirliği hükümetinin yolunu açma imkanı olduğunu belirtti. Seçim sonuçları merakla bekleniyor.

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimler için sandık başına giden siyasi parti liderleri Yunan halkı için "daha iyi bir yarın" temennisinde bulundu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün geleceğimiz için oy kullanıyoruz. Daha yüksek maaşlar, daha çok ve daha iyi iş imkanları için oy kullanıyoruz. Daha etkili bir ulusal sağlık sistemi, daha az eşitsizliğin olduğu bir toplum, daha güçlü bir vatan, Avrupa'da önemli bir rol ve korunan sınırlar için oy kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğunu kaydeden Miçotakis, "Yarın ülkemiz için daha güzel bir gün doğacağından eminim." dedi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, sandık başında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar bugün çoğu kişinin ihtiyaçlarını hissetmeyen kibirli bir hükümeti geride bırakarak sosyal adalet programıyla ilerici bir işbirliği hükümetinin yolunu açma imkanına sahiptir. Daha iyi bir yarın umudu olabilmesi için." diye konuştu.

PASOK-KINAL ittifakının lideri Nikos Andrulakis de "Tüm gücümle eşitsizlikleri azaltacak güçlü bir sosyal devlet için mücadele edeceğim." dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas, oy kullandığı Lamia kentinde, halkı sandığa davet ederek "Halkı bugün KKE'yi güçlendirecek şekilde oy kullanmaya davet ediyoruz ki Yunan halkı da yarın için daha güçlü olsun." ifadesini kullandı.

Mera 25 Partisi lideri Yanis Varufakis, son 13 yılda gelirlerde gözlenen düşüşe ve beyin göçüne dikkati çekerek "Çıkmaz yoktur, özellikle siyasette." diye konuştu.

Kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu Yunanistan'da saat 19.00'a kadar oy kullanılabilecek.

Sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketleri de yayımlanabilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının saat 20.30'da resmi olmayan ilk sonuçları açıklamaya başlaması bekleniyor.

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